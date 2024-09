Freispruch von RDL-Redakteur ist rechtsgültig

Im Januar 2023 stand rund ein Dutzend Polizist*innen mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Redaktion des freien Radios Radio Dreyeckland in Freiburg im Breisgau. Sie durchsuchen die Redaktionsräumlichkeiten sowie die Privatwohnungen von zwei Mitarbeitenden des Radios. In den Wohnungen werden sämtliche Datenträger, wie Computer, Festplatten und Handys beschlagnahmt.

Ein Redakteur von Radio Dreyeckland wurde in der Folge angeklagt. Hintergrund war ein Bericht über das Verbotsverfahren der Internetplattform linksunten.indymedia.org. Den Sicherheitsbehörden war die Website ein Dorn im Auge, da sie ein einflussreiches Medium in der linksautonomen Szene Deutschlands war, deshalb leiteten sie im Jahr 2017 ein Verbotsverfahren ein. Das Verfahren wurde im jahr 2020 eingestellt. Radio Dreyeckland berichtete über die Einstellung des Verfahrens in einem Onlineartikel und verlinkte das Archiv von linksunten.indymedia. Weil es sich dabei laut Behörden um eine Seite handelte, die von einer verbotenen Vereinigung betrieben wurde, legte die Staatsanwaltschaft die Verlinkung dem zuständigen Redakteur Fabian Kienert als Werbung für die verbotene Vereinigung aus.

Im vergangenen Juni wurde der Angeklagte Redakteur Fabian Kienert vom Gericht freigesprochen, seit dieser Woche ist der Freispruch nun auch rechtskräftig. Nach dem Freispruch im Juni hatte die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch die Frist verstreichen lassen um diese Revision zu begründen. Somit ist nun der erstinstanzliche Freispruch rechtskräftig

Der Freigesprochene Fabian Kienert beschreibt einerseits Erleichterung, andererseits eine bleibende Verunsicherung. Die Verunsicherung dürfte nicht zuletzt damit zu tun haben, was die Hausdurchsuchungen für Auswirkungen hatten. Der Co Geschäftsleiter beschrieb die Hausdurchsuchungen in einem Rabe-Info-Beitrag vom Januar 2023 als Angriff auf das Redaktionsgeheimnis, den Quellenschutz und die Pressefreiheit. Einen solch massiven Eingriff habe man in Freiburg noch nie erlebt.

Strafverteidigerin Angela Furmaniak bezeichnet die Verfahrensführung insgesamt als irritierend. Das zeige sich nicht zuletzt daran, dass die Revision verworfen wurde, weil die Staatsanwaltschaft die Frist zur Begründung der Revision nicht eingehalten hatte. Normalerweise begründeten Staatsanwaltschaften entweder ihre Revisionen oder zögen sie zurück, erklärte Furmaniak.