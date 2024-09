Que(e)rBeet im September 2024

In der Sendung vom 22. September 2024 berichteten Alessandra Widmer und Roman Heggli über Aktuelles aus den Dachorganisationen LOS und Pink Cross, trans Aktivist Henry Hohmann gab im ‚Blickpunkt trans‚ einen sachlichen Überblick zum Thema ‚Detransition‚ und zwei Vertreter*innen des Theater Central stellten die neuste Produktion «The Normal Heart» vor. In der zweiten Stunde beantwortete Dr. Gay eine Frage von Hörer*innen, im Livegespräch mit Yannick & Su erfuhren wir mehr über den Berner Regenbogentreff und zum Abschluss sprach der Autor und emeritierte Professor Udo Rauchfleisch über das Thema Einsamkeit.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: