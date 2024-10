Sendung vom 30. September 2024

FPÖ-Wahlsieg in Österreich und Radios in der Sahelzone: Die FPÖ gewinnt fast 30 % der Stimmen, ÖVP und SPÖ stürzen ab. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl über die ersten Einschätzungen zu den gestrigen Wahlen gleich zu Beginn der Sendung. Von Österreich in die Sahel-Region, wo Lokalradios unter Druck stehen: In der Region häufen sich die Angriffe auf Journalist*innen, wie ein Aufruf von Reporter ohne Grenzen zeigt.