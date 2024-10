Sendung vom 01. Oktober 2024

In der heutigen Sendung geht es um folgendes:

Kinder von abgewiesenen Asylsuchenden geht es schlecht in der Schweiz, sehr schlecht. Rund 700 Kinder und Jugendliche leben in der Schweiz in Nothilfestrukturen. Ihre Familien haben einen negativen Asylentscheid erhalten. Diese Kinder seien in ihrem Wohlergehen und in ihrer Entwicklung gefährdet, ihre Lebensbedingungen seien weder mit der Schweizerischen Bundesverfassung noch mit der UNO-Kinderrechtskonvention vereinbar. Das zeigen gleich zwei neue Veröffentlichungen im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission.Woher kommt die Idee hinter der Nothilfe, und wie wirkt sie sich auf die psychsiche Gesundheit von Minderjährigen aus? Darüber haben wir mit Phillip Blanc geredet, er ist aktiv beim Migrant Solidarity Network.

Und ausserdem: Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich im Wahlkampfmodus. Verlief die erste Hälfte des Wahljahrs für US-Verhältnisse noch recht unaufgeregt, überschlugen sich ab dem Sommer die Ereignisse. Erst wurde der republikanische Kandidat Donald Trump angeschossen, dann zog sich der amtierende Präsident Joe Biden zu Gunsten seiner Vizepräsidentin Kamala Harris aus dem Rennen. An welchem Punkt steht der Wahlkampf nun, rund einen Monat vor den Wahlen? Wie sieht das Programm der demokratischen Kandidatin eigentlich aus und vermag sie es, damit linke Wähler*innen zu überzeugen? Darüber sprechen wir mit dem freien Journalisten Max Böhnel. Böhnel lebt und arbeitet in New York und beobachtet die US-Politik seit vielen Jahren.