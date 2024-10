«Trump wirkt überfordert und schwach»

Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich im Wahlkampfmodus. Verlief die erste Hälfte des Wahljahrs für US-Verhältnisse noch recht unaufgeregt, überschlugen sich ab dem Sommer die Ereignisse. Erst wurde der republikanische Kandidat Donald Trump angeschossen, dann zog sich der amtierende Präsident Joe Biden zu Gunsten seiner Vizepräsidentin Kamala Harris aus dem Rennen.

An welchem Punkt steht der Wahlkampf nun, rund einen Monat vor den Wahlen? Wie sieht das Programm der demokratischen Kandidatin eigentlich aus und vermag sie es, damit linke Wähler*innen zu überzeugen? Darüber sprechen wir mit dem freien Journalisten Max Böhnel. Böhnel lebt und arbeitet in New York und beobachtet die US-Politik seit vielen Jahren.