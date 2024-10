Zehn Jahre bunt für jeden!

Wer oder was die Budget Boozers sind, kann man nicht erklären. Hören kann man sie aber sehr gut! Mit „love you, hate you“ beschert uns die Berner/Solothurner Combo mit ihrem dritten Album, das zum ersten Mal via Voodoo Rhythm Records veröffentlicht wurde. Ist es Fun-Punk, Glam oder einfach nur geil? Alles Fragen, die die Boozers uns live im Interview sicher gerne beantworten werden.

CHARMER ist diesen Sommer 10-jährig geworden! Das vierte Studio-Album der legendären Midwest-Emo-Punk-Band TIGERS JAW (Scranton, Pennsylvania, USA) erscheint zu diesem Anlass in einer exklusiven Nachpressung. Darum machen wir den „Deep Dive“ in der zweiten Stunde auf Vinyl, ist ja klar.

