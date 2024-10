Franziska Geiser (GB/jA): Klimaneutralität und Armutsbekämpfung

Wer sitzt in Zukunft im Stadtberner Parlament? Führt Debatten, reicht Motionen ein, stimmt ab über Gesetze, und prägt so das politische Leben in der Stadt für die nächsten vier Jahre? Das entscheidet die Stadtberner Stimmbevölkerung am 24. November. 535 Personen kandidieren für die 80 Sitze. Wir portraitieren in unserer Wahlserie die Fraktionen des Stadtrats.

Die Fraktionspräsident*innen zeigen uns einen Ort, der in der nächsten Legislatur von besonderer Relevanz sein wird. Den Anfang macht heute die Fraktion des Grünen Bündnisses und der Jungen Alternative. Wir treffen sie auf dem Galenca-Parkplatz in Bethlehem, wo ein Spielplatz entstehen soll.