Sendung vom 02. Oktober 2024

In der heutigen Sendung widmen wir uns zuerst der Lage im Nahen Osten:

Innerhalb nur eines Tages öffnete Israel zuerst eine zweite Front im Libanon, am Abend feuerte der Iran einen Raketenhagel über Israel ab. Wir probieren, die Lage einzuordnen.

Zudem starten wir heute unsere Wahlserie zu den Stadtratswahlen im November: Die Fraktionspräsident:innen zeigen uns je einen Ort in der Stadt, der in der nächsten Legislatur besonders relevant sein wird. Den Anfang macht die Fraktion des Grünen Bündnisses und der jungen Alternative. Wir trafen Franziska Geiser auf einem Parkplatz in Berns Westen.

Und zum Schluss geht es um ein Theaterstück, das heute Abend im Schlachthaus Theater Premiere feiert. „Neutralisiert“ von Zarina Tadjibaeva und Julia Skof setzt sich mit dem Schweizer Asylsystem auseinander, denn mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sah sich die Dolmetscherin Tadjibaeva mit massiver Ungleichbehandlung konfrontiert. Sie übersetzte gleichzeitig die Anliegen von Geflüchteten aus verschiedenen Kriegsgebieten – im Auftrag eines Systems, das über das Schicksal der Geflüchteten entscheidet: Dem Schweizer Asylsystem.