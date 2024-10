swipe – swipe – swipe

Tweeten, posten, liken, ghosten, markieren und kommentieren, subscriben und entfolgt werden – Möglichkeiten auf Social Media gibt es so viele Views unter dem Baby Shark Video. Wenn sich ein Post in diesem chaotischen Universum durchschlagen will, so muss er ins Auge springen, bunt und laut sein, oder zumindest ein Tierbaby enthalten.

In dieser Sendung Subkutan wollen wir uns mehr Zeit nehmen als die wenigen Sekunden, die man gewöhnlich auf einem Post verbringt. Wir picken drei Themen aus der wilden Welt der Algorithmen und nehmen sie genauer unter die Lupe.

BookTok

Bücher + TikTok = Booktok – eine vielversprechende Formel? Oder eher ein Rezept um pornografisch angehauchte Trashbücher zu promoten? Eine der bekanntesten Stimmen der Schweizer Booktok-Szene klärt auf: Ein Gespräch mit Josia Jourdan.

Insta-Journalismus

Im anschliessenden Talk mit Lea Knutti, der Social Media Zuständigen des Onlinemagazins «Das Lamm», widmen wir uns der Frage, wie guter Journalismus auf Social Media möglich ist und wo er an seine Grenzen stösst. Eine schnelllebige Plattform trifft auf gründliche Recherche.

Wann ist zu viel Social Media?

Zum Schluss legen wir das Handy wieder weg – oder versuchen es zumindest. Wir holen uns bei Matthias Rauh von der Stiftung “Berner Gesundheit” Rat, wie man seine Bildschirmzeit reduzieren kann und erfahren, was Reels, Stories und Shorts mit unserem Hirn anstellen.

Erwähnte Bücher: