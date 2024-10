Book Of Wav – unser Supernova-Album des Monats Oktober

Die nächste Supernova-Radiosendung steht in den Startlöchern! Diesen Samstag, am 5. Oktober, von 14 bis 16 Uhr gibt es auf Radio RaBe (rabe.ch) eine Auswahl an sorgfältig kuratierten musikalischen Juwelen aus den Bereichen NuJazz, Lounge, Funk und Elektro. ✨

Freut euch auf fantastische funky Tracks von Jonasclean, Riva Starr, Jo Paciello aus Neapel und Dele Sosimi. Besonders gespannt sind wir auf unser Album des Monats Oktober: „Book Of Wav“ – das Debütalbum des südafrikanischen Musikers Mpho Mohlong, auch bekannt als Mpho.Wav. Stilistisch bewegt sich das Album im Afro House-Genre und besticht durch grandiose Qualität, wunderschöne Vocals und mitreissende Rhythmen.

Für alle Supernova-Fans ist das definitiv ein Pflichttermin! Schaltet ein und lasst euch von der Magie der Musik mitreissen. Supernova – diesen Samstag auf Radio RaBe!