Das Konzert in RaBe vom Duo Ana Sofia Stamponi und Brisa Videla am 27.09.2024 zum Nachhören.

Das argentinische Tangoduo befasst sich in dessen Texten mit dem queerfeministischen Aktivismus und andere politischen Themen. In Rahmen ihrer ersten Europatournee gab es den erfreulichen Halt in Bern. Ein berührender Abend mit zwei unglaublichen Wesen und den schönsten Menschen unter dem Publikum. Überwältigt vor Dankbarkeit.

Viel Spass beim Zuhören.