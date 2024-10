Sendung vom 04. Oktober 2024

Heute treffen wir in unserer Serie zu den Stadtratswahlen vom 24. November die Fraktionspräsidentin der Grünen Freien Liste (GFL). Auf dem Viererfeld sprechen wir mit Francesca Chukwunyere über die Wohn-, Schul- und Asylpolitik der Stadt und darüber, wie die GFL-Franktion im Stadtrat Politik macht.

Dann sprechen wir mit der Künstlerin Indu Antony über Geschlecht und Körper im öffentlichen Raum. Antony lebt in Bangalore im Süden Indiens, wo sie einen öffentlichen Raum kreiert hat, in dem Frauen sich erholen können und nichts tun müssen. Für einen Kunstaustausch war Antony kürzlich in Bern.

Und wie immer Freitags gibt es unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Kolumnist Valerio Meuli beschreibt die Alltagsbeobachtung einer Strassenüberquerung.