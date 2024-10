«Die öffentlichen Räume der Stadt sind vergeschlechtlicht»

Wie bewegen sich Frauen, wie bewegen sich Männer durch die Stadt? Wie viel Raum nehmen queere Menschen ein? Wer fühlt sich auf der Strasse sicher, wer nicht? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Indu Antony. Sie ist eine multidisziplinäre Künstlerin aus Südindien. Ihre Kunst ist eine Auseinandersetzung mit Geschlecht und Körper im öffentlichen Raum. Antony lebt in Bangalore im Süden Indiens, wo sie einen öffentlichen Raum kreiert hat, in dem Frauen sich erholen können und nichts tun müssen. Indu Antony war für eine Kunstaustausch in Bern. Sarah Heinzmann hat sie getroffen und sie gefragt, wieso sie als Künstlerin sich mit dem öffentlichen Raum auseinandersetze.