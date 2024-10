Israels Innenpolitik ein Jahr nach dem 7. Oktober

Seit dem 7. Oktober 2023 scheint die Welt eine andere: In den Morgenstunden startete die Hamas einen Terrorangriff auf Israel. Sie feuerten zuerst 3000 Raketen ab, drangen dann nach Israel ein. 1200 Menschen sterben an dem Tag, 250 werden als Geiseln genommen. Israel reagierte mit einer Offensive in Gaza. Dieser Krieg hat bisher über 40 000 Todesopfer gefordert. Wo steht die Innenpolitik Israels heute, ein Jahr nach dem 7. Oktober? Darüber haben wir mit der Historikerin und Israelexpertin Jenny Hestermann gesprochen.