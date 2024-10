Wie geht ausgewogene Kriegsberichterstattung?

Kriege prägten im vergangenen Jahr auch die Nachrichten. Aufgabe von Journalist:innen ist es, die Faktenlage darzustellen. Aus verschiedenen Gründen ist dies schwierig. Zum einen begleiten Journalist:innen entweder die Truppen, oder befinden sich sehr weit weg von Kampfhandlungen, zum anderen ist gezielte Desinformation Teil der Kriegsführung. Sabine Schiffer ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Medienverantwortung in Berlin und Professorin an der Media University in Frankfurt am Main. In ihrem Buch Medienanalyse geht Sabine Schiffer auf Themen wie Wording und Framing sowie Agenda Setting ein. Sie widmet sich auch dem Thema „PR-Strategien erkennen“ und kritisiert die Rahmenbedingungen der Medienproduktion.

Im Interview wollten wir zuerst wissen, welche Erkenntnisse es aus der Forschung über Kriegsberichterstattung gibt.