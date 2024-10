Rocking Herbst CD re·lease

der Herbst wird Rockig Abbazappa – RaBe bringt am 8 Oktober 20 Uhr, grossartige Brand neue Songs, von Rock Ikonen The Sweet Jack White The Dead Daisies Moggs Motel( UFO ) The Michael Schenker Group Whitesnake/David Coverdale und Swiss Retro Jack Slamer. Merci und wir hören uns online rabe.ch oder dab+

276 Sendung 08. Oktober 2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder: neue Rock Songs zum Farben frohen Herbst anfang.

01 The Sweet – Set Me Free 1977

02 The Sweet – Meadley 1972 BIS 1975

03 The Sweet – Destination Hannover 2024

04 JACK SLAMER – The Biggest Mane 2016

05 JACK SLAMER – Lust & Sins 2024

05 Jack White – Archbishop Harold Holmes 2024

06 Jack White – Bless Yourself 2024

07 Jack White – Bombing Out 2024

08 Jack White – Missionary 2024

09 Jack White – That’s How I’m Feeling 2024

10 The Dead Daisies – Light ‚Em Up 2024

11 Moggs Motel – Storyville 2024

12 Moggs Motel – Sunny Side of Heaven 2024

13 Moggs Motel – Tinker Taylor 2024

14 Michael Schenker feat Axl Rose – Love to Love 2024