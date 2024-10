Sendung vom 08. Oktober 2024

Zuerst berichten wir heute im Info über die stadtbernische Klimapolitik. Der Berner Gemeinderat arbeitet an einer neuen Energie und Klimastrategie, dem Klimastreik gehen die aktuellen Bemühungen schon jetzt zu wenig weit. Dann treffen wir im Rahmen unserer Serie zu den Stadtratswahlen heute Matteo Micieli von der PdA. Seine Fraktion setzt sich auch für jene ein, die kein Stimm- und Wahlrecht haben. Am Ende der Sendung schauen wir in den Sudan, wo seit über einem Jahr Krieg herrscht. Frauen hätten diesen Krieg zwar nicht gestartet, müssten aber dessen Konsequenzen tragen, so die sudanesische Friedensaktivistin Samia Nagar.