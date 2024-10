Sendung vom 09. Oktober 2024

In der heutigen Sendung hören wir eine weitere Folge unserer Wahlserie für die Stadtratswahlen. Wir haben Sibyl Eigenmann, Präsidentin der Fraktion der Partei die Mitte auf dem Bahnhofplatz getroffen, wo sie mit uns über Verkehrspolitik spricht.

Und ausserdem in der heutigen Sendung:

Es war im Jahr 1970, als die Initiative von James Schwarzenbach grosse Teile der Bevölkerung in der Schweiz in Angst versetzte. Die sogenannte Überfremdungsinitiative wollte 350 Tausend ArbeiterInnen und Arbeiter in ihre Herkunftsländer zurückschicken. Die Initiative wurde abgelehnt, bei einer vergleichsweise hohen Stimmbeteiligung von 75 Prozent. Doch 46% Prozent stimmten der Initiative dennoch zu und Rufe die Einwanderung in die Schweiz stärker einzuschränken werden bis heute immer wieder laut.

Im Schlachthaus Theater ist ab Freitag das Stück „Schwarzenbach – le dolci vite“ zu sehen. Grazia Pergoletti war im Jahr 1970 sechs Jahre alt. Ihre Mutter eine Schweizerin und ihr Vater Italiener. Bei einer Annahme der Initiative hätte sie mit ihrem Vater die Schweiz verlassen müssen. Wie wäre ihr Leben verlaufen wenn sie in Assisi und nicht in Basel aufgewachsen wäre? Grazia Pergoletti begab sich auf Spurensuche. Das Stück ist von Freitag dem 11. Oktober bis und mit Samstag, den 19. Oktober zu sehen.