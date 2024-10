Rapperin La Nefera bei Botz3000

Passend zum Release ihres neuen Albums „Aprendí a vivir“ ist heute La Nefera in der Sendung Botz3000 zu hören. Milena spricht mit ihr über ihren musikalischen Werdegang und darüber, was das neue Album und die anstehende Tour mit sich bringen wird. Ausserdem gibt es mit Emily und Anika in der Moderation die Chance, einen 20.- Gutschein von Ässbar bei unserem Gewinnspiel „Backwörds“ zu gewinnen. Weiter hat sich Karin für eine Strassenumfrage in die Berner Gassen gewagt, und Passant:innen diese eine, ganz wichtige Frage gestellt: „Was cheut dir nid usstah?“

Also, nicht vergessen einzuschalten – Donnerstag, 10. Oktober, um 14:00 Uhr auf 95.6 MHz!