Auch am Heutigen Donnerstag dreht sich im RaBe-Info alles um die Wahlen. In unserer Serie zu den Stadtratswahlen treffen wir heute den SVP-Fraktionschef Janosch Weyermann. Am Bahnhofplatz sprechen wir mit ihm under anderem über Verkehrspolitik.

Und für unsere Serie zu den Gemeinderatswahlen haben wir den amtierenden Stadtpräsidenten Alec von Graffenried zum Live-Gespräch eingeladen.