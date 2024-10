Sendung vom 11. Oktober 2024

Heute beenden wir unsere Serie zu den Stadtratswahlen vom November. Wir haben uns in den vergangnen zwei Wochen von den Fraktionspräsident*innen des Berner Stadtrats einen Ort in Bern zeigen lassen, der in der nächsten Legislatur von besonderer Relevanz sein wird oder der symbolisch für ihre Politik steht. Den Abschluss macht heute die GLP/JGLP/EVP-Fraktion.

Dann besuchen wir die Foodcoop Güter. Der Mitmachladen versucht mit ökologischen, möglichst lokalen und fair hergestellten Produkten eine Alternative zu den Grossverteilern zu sein. Dieses Wochenende feiert Güter das zweijährige Jubiläum.

Und wie immer Freitags gibt es auch heute einen Radioblog. Heute von Olivia Mera.