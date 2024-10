Marco Zaugg, Stresschoach zu Gast bei Botz3000

Marco Zaugg ist heute live zu Gast bei Botz3000. Er ist spezialisiert auf Stresscoaching und Burnoutprävention. Wieso braucht es in der heutigen Zeit einen Stresscoach? Es erwartet Dich ein spannendes Gespräch, welches Stéph durchführen wird. Micha hat dafür verschiedenen Menschen auf der Strasse eine Frage gestellt, bei der Du vielleicht etwas überlegen musst. «Was gefällt Dir an Dir?» Anika zeigt in der Rubrik «Chotz doch» ein gutes Beispiel dafür, wie man sich beim Scrabble Spiel aufregen kann. Zudem gibt es ein cooles «Backwörds» von Milena und Micha. Wer die Antwort weiss, kann eine Flagge von Radio RaBe gewinnen. In der Rubrik „Äuwä“ erfährst Du mehr über Mücken und ihre Beziehung zum Licht. Es lohnt sich reinzuhören!