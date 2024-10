«Die Leute sollen den Mut haben, Visionen zu formulieren»

Krieg, Krise, Klima: Gibt es noch Hoffnung in dieser düsteren Zeit? Ja, meinen die beiden Berner Filmemacher Daniel Farine und Dieter May. Die Rahmenhandlung ihres Films Planet of Hope: Zwei Zeitreisende aus dem Jahr 2430 finden ihren Weg zu uns in die Gegenwart. Die Zeitreisenden führen etliche Gespräche, etwa mit der Sängerin Melanie Oesch, dem Komiker Patrick Karpiczenko, dem Rapper Tommy Vercetti, dem Altbundesrat Adolf Ogi, oder mit der Klimaaktivistin Michele Stauffer. Fast Dreissig Gesichter aus Politik und Kultur legen im Film ihre Vision für eine bessere Zukunft dar.

Wir haben uns mit den Filmemachern getroffen.