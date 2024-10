Sendung vom 18. Oktober 2024

Die Revision des Sozialhilfegesetzes stösst auf Kritik aus den Städten Bern, Biel, Langenthal und Burgdorf. Den Sozialhilfebeziehenden würden zuwenig Möglichkeiten geboten, aus der Sozialhilfe zu kommen, zudem übergehe der Kanton bei der Revision die Gemeinden. Franziska Teuscher, Gemeinderätin und Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern erklärt im Interview die wichtigsten Punkte.

Und ausserdem: Im Film „Planet of Hope“ reisen zwei Zeitreisende zu uns in die Gegenwart und führen Gespräche mit 29 Gesichtern aus Politik und Kultur, die ihre Visionen für eine bessere Zukunft darlegen. Im Interview hören wir die Filmemacher Daniel Farine und Dieter May.

Und in unserem Radioblog hören wir einen Ausschnitt aus dem Theater „Sehe dich“ von Mirjam Berger.