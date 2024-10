CD Highlights im Oktober. Abbazappa RaBe bringt am 22 Oktober 20 Uhr, grossartige Brand neue Rock Songs von Rock Ikonen, Linkin Park, Myles Kennedy, Jerry Cantrell, Mr. Big, Primal Scream, The Cure, The Hard Quartet, Beth Hart, und Klassiker, vom Musik Archiv. Merci, wir hören uns online rabe.ch oder dab+ copyright: TONSPION.de

277 Sendung 22. Oktober 2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder: CD Highlights im Oktober.

01 Linkin Park – Heavy Is The Crown (Live) 2024

02 Metal Church – Highway Star 1984

03 Myles Kennedy – The Art Of Letting Go 2024

04 Alice In Chains – No Excuses 1994

05 Jerry Cantrell – Afterglow 2024

06 Thunder – Last One Out, Turn Off The Lights 2021

07 Mr. Big – Good Luck Trying 2024

08 Primal Scream – Ready To Go Home 2024

09 The Cure – Alone 2024

10 The Hard Quartet – Rio’s Song 2024

11 Therapy – Unbeliever 1994

12 Beth Hart – Wonderful World 2024

13 Bipolar Feminin – Wie es ist 2023