Sendung vom 22. Oktober 2024

Die Unterschriften zur Mindestlohninitiative sind wieder aufgetaucht: In der Stadtkanzlei wurden die Unterschriftenbögen fälschlicherweise beim Büromaterial verstaut. Das Initiativkommitee freuts, ein bitterer Nachgeschmack bleibt. Und: Zehn Jahre Dialog und kulturelle Vielfalt am Europaplatz. Das Haus der Religionen feiert sein Jubiläum. Wie schaut das Haus in die Zukunft?