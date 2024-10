«Es ist wichtig, sich im Leben mit dem Tod auseinanderzusetzen»

Der Tod: Das ist für die meisten eine eher unbequeme Gewissheit. Über den Tod reden, ist auch eher unangenehm. Das will das Stadtfestival endlich.menschlich ändern, das diese Woche in Bern stattfindet. An diesem Festival feierte gestern auch ein neuer Stadtrundgang seine Premiere: Leben im Blick – Ende in Sicht heisst der Rundgang des Vereins statt.land. Es ist eine Reise in die Geschichte des Todes, von der Berner Münsterplattform bis zum Generationenhaus.