Wie viele bin ich

“Streng dich an!” „Nimms easy“ – Solche oder ähnliche innere Stimmen haben wir alle. Sie können uns Mut zusprechen, uns verunsichern oder lassen uns gar die Kontrolle verlieren. Woher kommen diese Stimmen und warum brauchen wir sie? Was passiert, wenn eine Stimme dominiert oder man sich in einem lauten Wirrwarr wiederfindet, in dem nur noch Geschrei im Kopf herrscht? Der Ego States Ansatz aus der Traumatherapie bittet die unterschiedlichen Anteile an einen Tisch, lässt sie von sich erzählen und miteinander ins Gespräch bringen. Wie das aussehen kann erklärt uns Sexologin und Paartherapeutin Denise Fuchs, die mit diesem Ansatz arbeitet. Das Gespräch führt unsere Redaktorin Anne Estermann.