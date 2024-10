Ernährungsberaterin Michela Raia im Interview

Heute dreht sich (fast) alles rund um das Thema Essen. Ernährungsberaterin Michela Raia ist bei uns im Interview. Wann ist eine Ernährungsberatung sinnvoll? Wie sollen wir mit Ernährungstrends auf Social Media umgehen? Wie entwickeln sich die Krankheitsrisiken in der Zukunft? Diesen und anderen Fragen geht Emily auf den Grund. In welchen Filmen steht Essen eigentlich im Mittelpunkt? Micha hat dafür Tonausschnitte aus dem Filmarchiv herausgesucht. Am Montag hat uns Milena in der RaBe-Küche begleitet. Welches Gericht es gab und wie das Essen geschmeckt hat, das erfahrt ihr in der Rubrik «Frässpäckli». Passend dazu ist Emily auf die Strasse gegangen und hat die Leute gefragt: «Weles Gwürz darf bi dir i dr Chuchi uf ke Fau fählä?» Ausserdem kannst du einen Ässbar-Gutschein gewinnen, wenn Anika und Karin dich fragen: «Was wirds, weme die u die Zuetate driduet?».