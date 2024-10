Am Freitag 25.10 ab 20:00 Uhr, ist der Zürcher Rapper, Luuk zu Gast bei uns im RaBe. Mit Im Gepäck hat Luuk sein neustes Album „Poly„, welches er am 18.10.2024 releaste. Zusammen mit Fabio wird er sich durch das neue Album hören und seine Fragen beantworten.

Tune in – your truly Gschächnütschlimmers <3

Photo Credits: Leila Ruru