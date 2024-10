Stimmen aus der Arktis – in Bern

Woher kommt dieses Interesse hier in Bern an indigenen Stimmen? Wie kann eine länderübergreifende Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was gibt es für Bezüge zur Schweiz? Antworten zu diesen Fragen gibt uns Nimal Bourloud vom Organisator*innen-Team des Festivals. Ausserdem besuchen wir das Museum of Contemporary Circumpolar Art MCCA, sprechen mit dem Deputy Grand Chief und Poeten Mike Metatawabin und dem Historiker und Musiker Manuel Menrath über ihre Zusammenarbeit und hören von der Musikethnologin Lea Hagmann über die Verbindungen zur Schweiz, auf die sie während ihren Filmarbeiten in Norwegen gestossen ist.

Im Haus zum Dolder, das von Manuel Menrath kuratiert wird, findet bis am 1.Dezember 2024 eine Ausstellung zum Thema der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz statt.