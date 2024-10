Sendung vom 29. Oktober 2024

Die Enthüllungen von Correctiv Deutschland über ein geheimes Treffen in Potsdam Anfang Jahr haben Riesenproteste ausgelöst. Eine Welle von Klagen gegen Correctiv verursachten aber auch enorme Kosten für das investigative Medienhaus. Wir sprechen in der Sendung mit Correctiv über diese Kosten und darüber, wie das Medienunternehmen die Finanzierung in Zukunft sicherstellen will.

Ausserdem sprechen wir mit Handicap International über die Folgen der israelischen Bodenoffensive in Gaza. Seit einem Jahr sorgt dort die israelische Armee dafür, dass die Zahl der Menschen mit Behinderung stark zunimmt.