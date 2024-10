DO 31. Oktober 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 219

CDs News USA

NOAH HAIDU: STANDARDS II (Sunnyside) – JULIAN LAGE: SPEAK To ME (Blue Note) – MANUEL VALERA TRIO LIVE AT L’OSONS JAZZ CLUB (Jammin’colorS) – DAVE DOUGLAS: GIFTS (Greenleaf Musics) – JORRIT DIJKSTRA – PORCHBONE: THE TROMBATICS SUITE (DRIFF) – PANDELIS KARAYORGIS / GEORGE KOKKINAKIS: OUT OF ATHENS (DRIFF)