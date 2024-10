Sendung vom 30. Oktober 2024

Heute dreht sich bei uns alles um die EU Aussengrenze. «Frontex dankt der Schweiz für zwanzig Jahre treues Schweigen»: Aktivist:innen haben letzte Woche tausende Plakate mit dieser ironischen Aufschrift in der ganzen Schweiz aufgehängt. Wir haben mit ihnen über die Hintergründe der Aktion gesprochen. Und dann reden wir mit der Schweizer Dokumentarfilmerin Nicole Vögele. In ihrem neuen Film zeichnet sie ein vielschichtiges Portrait eines Dorfes in Bosnien. Der Schrecken des EU-Grenzregimes und der Alltag der Dorfbewohnerinnen treffen darin aufeinander. Der Film ist am Orient Express Film Festival zu sehen, dieses startet heute.