Themensendung „Leben und Tod“

Passend zum „Dia De Los Muertos“ am 2. November wird es sich diesen Donnerstag bei Botz3000 rund um das Leben, wie auch den Tod drehen. Im Live-Interview haben wir Pfarrer Tobias Rentsch zu Gast. Mit Micha wird er über die grossen und kleineren Fragen des Lebens sprechen. In einem Beitrag über Kreativität im Trauerprozess hören wir die Trauerbegleiterin Rahel Schönenberger.

Unsere Ausbildnerin besuchte das Tierkrematorium in Kirchberg. Einen akustischen Einblick hinter die Kulissen werden wir in der Rubrik „Ghörgang“ zu hören bekommen. Was passiert wohl nach dem Tod? Diese Frage stellte Milena den Passant*innen in Bern. Die Antworten hört ihr in unserer Rubrik „Gassegflüster“. Hinter dem Moderationspult stehen diesen Donnerstag Milena und Emily.