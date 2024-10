«Auseinandersetzungen gehören zur Demokratie»

Jeweils donnerstags stellen wir im RaBe-Info eine Person vor, die für die Gemeinderatswahlen im November kandidiert. In einem Live-Gespräch wollen wir herausfinden, wie die Kandidat*innen ticken, welche Werte sie vertreten und was sie politisch bewegen wollen.

Weiter geht es mit Melanie Mettler von der GLP. Die ehemalige Berner Stadträtin und aktuelle GLP-Nationalrätin will in die Stadtpolitik zurückkehren, diesmal in der Exekutive. Mit dem Mitte-Rechts-Bündnis «Meh Farb für Bärn» will sie die RGM-Mehrheit im Gemeinderat angreifen und kandidiert gleichzeitig für das Stadtpräsidium..

Im Gespräch mit RaBe-Info erzählt sie, was sie in den Gemeinderat mitbringen würde, wie vertraut sie mit der Berner Stadtpolitik noch ist und weshalb sie auf einer gemeinsamen Liste mit der SVP kandidiert.