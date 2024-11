«Militarisierung verstärkt bestehende Machtverhältnisse»

Die Armee hat ein Problem mit sexualisierter Gewalt. Jede zweite befragte Person gibt in einer Studie an, in der Armee belästigt worden zu sein. Der Chef der Armee, Thomas Süssli, zeigte sich bei der gestrigen Medienkonferenz schokiert über die Ergebnisse. Weniger überrascht von den Ergebnissen der Studie ist die feministische Friedensorganisation FRIEDA. «Das bestätigt, was man schon lange weiss: Militarisierung verstärkt zuvor bestehende Machtverhältnisse», so Lisa Joanne Bissegger, die bei FRIEDA für die feministische Sicherheitspolitik verantwortlich ist.