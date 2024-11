Sendung vom 01. November 2024

Feministische Sicherheitspolitik / Lesefestival / Radioblog: Die Armee hat ein Problem mit sexualisierter Gewalt: Jede zweite befragte Person gibt in einer Studie an, in der Armee Diskriminerung erlebt zu haben. Für die Friedensorganisation FRIEDA ist das ergebnis nicht überraschend. Und dann: Zehn unabhängige Berner Buchhandlungen laden dieses Wochenende zu einem Lesefestival. Am Ende der Sendung gibt es wie jeden Freitag den Radioblog. In ihrer heutigen Kolumne befasst sich baba news-Chefredaktorin Albina Muhtari mit dem Begriff Genozid.