Sendung vom 04. November 2024

Die US-Wahlen stehen vor der Tür. Wer zieht in den USA ins Weisse Haus? Trump oder Harris? Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob das Land von einem Republikaner oder einer Demokratin regiert wird. Trumps Rhetorik und seine Agenda für eine allfällige zweite Amtszeit lassen Faschisierungstendenzen erkennen. Und für den Fall, dass er nicht gewählt wird, ist damit zu rechnen, dass er die Wahl nicht anerkennen wird. Der freie Journalist Max Böhnel lebt in New York und spricht im Interview über mögliche Szenarien für den morgigen Dienstag und über die aktuelle Stimmung in dieser heissen Wahlkampfphase.

In Spanien toben noch immer heftige Unwetter. Über 200 Todesfälle sind zu beklagen. Dies liege jedoch nicht an der Heftigkeit des Unwetters selber, sondern am katastrophalen Krisenmanagment der Regionalregierung Valencias, die Warnungen ignoriert oder gar entgegen des aktuellen Wissenstandes Entwarnungen ausspricht.

Und auch in der Schweiz gibt es politische Kapriolen. Was dieses Land so einzigartig macht, hören wir in einem Kommentar zu aktuellen Stilblüten der Schweizer Politik.