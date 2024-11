Sendung vom 05. November 2024

Wer Asyl beantragt, sucht Schutz vor Gewalt. Doch Gewaltfrei leben Asylsuchende auch in der Schweiz nicht, Stichwort strukturelle Gewalt. Was steckt hinter diesem Ausdruck? Wir fragen nach bei der Soziologin Carolin Fischer. Später schauen wir nach Mexiko Stadt, wo die feministische Skate-Szene boomt. Am Ende der Sendung lernen wir drei FLINTA-Kollektive kennen.