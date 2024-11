(K)ein Hoch auf den Alkohol

Sei es das Feierabendbier oder das Anstossen nach einem erfolgreichen Sportmatch: Alkohol ist für viele ein fester Bestandteil des Lebens. Er ist Genussmittel, Geselligkeitsmotor und Synonym für Feierlichkeit. Und, er ist Volksdroge Nummer eins und die zweithäufigste Todesursache weltweit. Wie es zu diesem immensen Einfluss von Alkohol auf unsere Gesellschaft gekommen ist und wer wie und wann an der Glorifizierung von Alkohol mitgezimmert hat – in der heutigen Sendung Subkutan.

Kulturhistorische Einordnung

Woher kommt diese Glorifizierung von Alkohol? Damit setzt sich Mona Siegenthaler im Interview mit Juri Auderset, Historiker und Dozent an der Universität Bern auseinander. Zum Test zur Reflektion deines eigenen Trinkverhaltens gibt es hier.

Geschüttelt, nicht Gerührt!

Vor allem in den 90er-Jahren zimmerte die Hollywood-Maschinerie und Alkoholindustrie kräftig mit, bei der Ästhetisierung roher Gewalt und Drogen-Exzesse in den Filmen. Hüsseyin Aydemir klärt mit Filmkritiker und Filmemacher Ändu Berger, wie gross der Einfluss von Hollywood auf unser Bild von Alkohol ist.

Cool and Clean im Sportverein

Alkohol ist in vielen Beriechen des Lebens präsent. Und so auch im Sport. Welche Probleme bringt das mit sich und was können Vereine machen, dass der Sport im Vordergrund bleibt? Antwort auf diese Fragen gibt Adrian von Allmen, Leiter vom Präventionsprogramm Cool and Clean bei SwissOlympic. Ein Beitrag von Valerian Mollet.

Apropos Sendungstipp aus der Buchhandlung Klamauk: Nüchtern von Daniel Schreiber.