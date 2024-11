Sendung vom 06. November 2024

Die türkische Armee hat kürzlich ihre Angriffe auf die kurdischen Autonomiegebiete in Nord- und Ostsyrien verstärkt. Wie kam es dazu? Dieser Frage gehen wir im ersten Teil der Sendung nach. Und dann: Kennt ihr das Wort «Solastalgie»? Solastalgie bezeichnet eine in die Zukunft gerichtete Traurigkeit. Sie überfällt uns etwa dann, wenn wir eine Landschaft betrachten, die vom Klimawandel bedroht ist. Im Schlachthaustheater wird am Wochenende diese Emotion der Stunde verhandelt.