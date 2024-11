Sendung vom 08. November 2024

In der heutigen Sendung legen wir unseren Fokus auf die Rohingya. Von der muslimischen Minderheit Myanmars flohen in den vergangenen Jahrzenten immer wieder Tausende ins Nachbarland Bangladesch. Vor sieben Jahren unterzeichneten die beiden Länder eine gemeinsame Absichtserklärung mit Bangladesch, die eine Rückführung der geflohenen Rohingya ermöglichen soll. Doch die Situation in Myanmar lässt das aktuell nicht zu – und stellt Bangladesch vor Herausforderungen. Und die Rohingya sitzen in einer unzumutbaren Situation fest, ein Ende ist nicht in Sicht.

Ausserdem gibt es wie immer am Freitag den Radioblog. Unser Kolumnist Tomtom hat festgestellt, dass ihn nichts mehr überrascht.