Sendung vom 11. November 2024

Heute geht es bei uns um Geld und Politik: Sinken mit der einheitlichen Finanzierung die Krankenkassenprämien? Oder steigen sie weiter an? Darüber streiten sich Befürworter*innen und Gegner*innen der Abstimmungsvorlage. Wir stellen euch die Gesetzesänderung im Detail vor, im ersten Teil unserer Serie zu den Abstimmungen vom 24. November. Später schauen wir nach Baku in Aserbaidschan, da startet heute die Weltklimakonferenz. Das Frage der Stunde: Wer bezahlt für die Folgen des menschengemachten Klimawandels? Die westlichen Industrienationen wollen nun auch Schwellenländer zur Kasse bitten. Um Klimapolitik geht es auch im letzten Teil der Sendung: Während sich die Welt in Baku zu der Weltklimakonferenz trifft, werden weiterhin neue fossile Energiequellen erschlossen. So zum Beispiel im Süden Argentiniens, wo wegen dem Fracking die Erde bebt und Häuser einstürzen.