Sendung vom 12. November 2024

Die Berner Stadtpolitik streitet wieder einmal über das Budget. Fahrplan in die finanzielle Handlungsunfähigkeit oder notwendige Investitionen in eine wachsende Stadt? Und dann: Männliche Küken werden in der Schweiz oft direkt nach dem Schlüpfen getötet, damit ist ab 2026 Schluss. Die bio und die konventionelle Landwirtschaft haben aber unterschiedliche Lösungen.