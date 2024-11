Kinder machen Radio! Zukunftstag bei Botz3000

Wie geht es im Radio eigentlich so zu und her?

Im Rahmen des diesjährigen nationalen Zukunftstags haben die Botz3000-Moderator*innen Besuch. Die schnuppernden Kinder bekommen diesen Donnerstag einen Einblick ins Sendestudio.

Zusammen mit den Sendungsmachenden von werden die sechs Schnuppernden ihre eigene Musik fürs Radio vorbereiten und Interviews rund ums Thema Berufswahl führen. Dazu werden die Kinder in der Rubrik „Gassegflüster“ gleich mehrere Strassenumfragen führen, und den Sendungsmachenden während der Sendung über die Schulter schauen. In dieser Sendung erwartet die Kinder einen Einblick in den vielfältigen und kreativen Beruf der Radiomoderator*in. Zudem gibt es von Botz3000 einige aktuelle Ausgehtipps zu hören.