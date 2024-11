Schweizer Busse für die Ukraine

Busse, die in der Schweiz nicht mehr eingesetzt werden können, sind nun in der Ukraine auf Spur. Die Fahrzeuge helfen die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs in der Ukraine zu verbessern. Kürzlich wurden 11 Busse aus St. Gallen an Tschernihiw gespendet, eine der ersten ukrainischen Städte, die durch den Krieg stark zerstört wurde. Warum diese Initiative der Beginn einer langfristigen Beziehung zwischen Ukrainischen und Schweizer Gemeinden sein kann, erklärt die Journalistin Svitlana Prokopchuk.

Ukrainische Kinder bereichern das Musikprogramm auf Radio RaBe. Im Rahmen des Medienclubs des Vereins «Ukraine Schweiz Bern» haben Jugendliche eine handvoll Ukrainischer Musik vorbereitet:

Olena Krylova, Leiterin des Vereins «Ukraine Schweiz Bern»

Polina Vasylieva erzählt über den berühmten Sänger und Komponisten Volodymyr Ivasyuk sprechen. Dessen Lied „Chervona Ruta“ wird in der ganzen Welt gesungen und ist ein Dorn in den Ohren der Russischen Regierung. Der Ukrainische Rapper Skofka verlor seinen Jugendfreund im Krieg. Er widmete ihm das Lied „Hört die Hymne“, das im Internet bereits millionenfach aufgerufen wurde. Polina Rudenko spricht über die alten slawischen Ritualgesänge, die mit dem Frühlingsanfang und dem Beginn der Frühjahrsfeldarbeit verbunden sind, die Vesnianky.