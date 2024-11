DIE FRITTEUSE AM ENDE DER DUNKELHEIT

It’s Deep Dive Time. Heute Abend von 20-22 Uhr gibts wieder feinste Dröhnung aus der Stromgitarrenwelt im Hause Rabe.

Mit ihrer ersten EP „There Will Be Light sind Blackest Heart eingeschlagen wie eine Bombe. Unter ihrem Motto „Song is king“ lassen sich die Jungs nicht durch Genre-Grenzen aufhalten, sondern reissen sie nieder! Der gekonnte Mix aus Alternative Rock, Electro und Post-Hardcore ist auch uns aufgefallen, weshalb wir sie von 20 bis 21 Uhr bei uns im Interview begrüssen dürfen.

Wenn wir an Austin, Texas denken, dann denken wir an Country, BBQ und MAGA-Cappies, mit Sicherheit aber nicht an Sludge-Metal. Aber mit dem Trio Rickshaw Billie’s Burger Patrol gibt es einen spannenden Output, der die Stadt sicher auf den Schirm in diesem Subgenre bringt. In unserem Fokus von 21 bis 22 Uhr schauen wir ihre Alben „Doom Wop“ und „Big Dumb Riffs“ an; es wird also laut, heiss und fettig!