Sendung vom 14 November 2024

Heute schliessen wir unsere Serie zu den Abstimmungsvorlagen vom 24. November ab. Im letzten Teil widmen wir uns den beiden Änderungen im Mietrecht. Wir hören Befürworter*innen und Gegner*innen der Kündigungsbedingungen bei Untermiete und Eigenbedarf.

Und wir schauen uns genauer an, was die Stadt Bern mit ihren Rasenflächen plant. Denn weil Rasensportarten immer beliebter werden, besteht eine erhöhte Nachfrage an Rasensportplätzen. Der Gemeinderat hat reagiert und gestern seine neue Rasensportstrategie vorgestellt.