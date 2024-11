Sendung vom 15. November 2024

Heute dreht sich bei uns alles um Literatur. Am Sonntag liest die Autorin Lorena Simmel aus ihrem Buch Ferymont. Das Seeland ist die Gemüsekammer der Schweiz. Doch wer arbeitet auf diesen Gemüsefeldern und unter welchen Bedingungen? Davon handelt der Roman. Die Autorin hat selbst lange auf den Feldern gearbeitet. Dann: Was heisst es in Marokko, wenn jemand «vom Wasser berührt» ist? Darüber gibt der Queer Arab Glossary Auskunft, ein Wörterbuch mit arabischen Begriffen zu LGBTIQ-Themen. Dem Autor Marwan Kaabour seien bei seiner Arbeit vor allem die regionale Unterschiede aufgefallen: Daraus ist das Buch «The Queer Arab Glossary» entstanden, es wird heute abend im SoSo Space besprochen.